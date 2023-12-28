الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نيفين شحاتة: يوجد اهتمام كبير من الدولة بالتعليم الفنى ونظرة أولياء الأمور تغيرت

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قالت نيفين شحاتة، مسئول ملف التعليم في الأهرام، إنه يوجد اهتمام كبير من الدولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعليم الفني والجامعات التكنولوجية لمواكبة سوق العمل.

وأضافت، خلال تصريحاتها لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية منة فاروق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإقبال زاد على المدارس الفنية التي تعطي مؤهلا عاليا وتشجعهم بصورة أكبر للالتحاق بالتعليم الفني خاصة أنه يوجد فيه ماجستير ودكتوراه، مشيرة إلى أن الخريج يعمل في مؤسسة أو شركة تضمن له عملًا مناسبًا وخلال فترة الدراسة يتلقى راتبا لإعانته على الدراسة.

يوجد مطالبات بزيادة عدد المدارس التطبيقية في كل المحافظات

وتابعت أن المدارس التطبيقية يوجد مطالبات بزيادة عددها في كل المحافظات، كما أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا على زيادتها، مشيرة إلى أن الجامعات التكنولوجية دخل الخدمة هذا العام 7 جامعات، بالإضافة للجامعات السابقة، وهناك خطة لتوسيعها بأن تكون بكل محافظة حتى يتم ربط الطالب بمحافظته ويوجد اهتمام بملف التعليم الفني وخريجه.

وأكدت أنه يوجد إقبال كبير جدًا على التعليم الفني، وأولياء الأمور نظرتهم اختلفت تمامًا للتعليم الفني؛ لأنه مستقبل العمل وسيكون هناك توسع أكبر في هذا الشأن.

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