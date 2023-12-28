الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التنمية المحلية: تعطل الدراسة بـ3 محافظات مختلفة اليوم بسبب سقوط الأمطار

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن وزارة التنمية المحلية لعبت دورًا كبيرًا اليوم في حماية المواطنين من المخاطر المحتمل حدوثها من سقوط الأمطار، حيث تم الاستعداد مسبقًا من خلال التواصل مع جميع الجهات المعنية بمختلف المحافظات المصرية.

التعامل الصحيح مع سقوط الأمطار 

وأكد الدكتور خالد قاسم، خلال مداخللة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية الحياة، أن هناك ربطا بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات وشبكة الطوارئ والسلامة العامة لمتابعة سقوط الأمطار والتعامل معها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف في حديثه، أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتي الإسكان والري مع المحافظات تم عمل مراجعات لكل الأدوات والمعدات ومحطات الصرف والطرد، فضلا عن ضبط المناسيب الخاصة بالترع والمصارف المختلفة في عموم الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم الاستعداد ومراجعة كل المعدات والآلات والبدالات وتطهير المطابق خاصة في المدن الساحلية، معبرًا: "الأمطار اليوم كانت متفاوتة الشدة على الإسماعيلية، وكان هناك تجمعات للمياه وتم رفعها، كذلك في محافظة الشرقية".

تعطل الدراسة بالمحافظات

واستطرد: "هناك 3 محافظات علقت الدراسة وهي كفر الشيخ والغربية والدقهلية، وذلك حرصا على سلامة الطلاب وإتاحة الفرصة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمعداتها للتعامل مع الأمطار".

خالد قاسم الحياة اليوم التنمية المحلية تعامل الوزارة مع الأمطار الحياة

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