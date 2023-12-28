باحث يكشف الدور المصرى فى تغيير موقف الولايات المتحدة من الحرب بغزة

قال شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة منذ بدء الأزمة الفلسطينية الذي أثر بشكل كبير على موقف الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الآن هي من تضغط على إسرائيل وقف الحرب ومنع استهداف المدنيين والسبب في ذلك مصر التي كانت تنسق مع كل المؤسسات الأمريكية.

وتابع أن الولايات المتحدة دخلت في مرحلة أخرى وهي المنع من تقديم دعم عسكري محدد لجيش الاحتلال، مؤكدًا أن الدولر المصري لم يكن منصرفًا نحو الولايات المتحدة ولكن كان هناك ترتيب مع الدول الغربية؛ للضغط على إسرائيل مما جعل أمريكا تشعر بالحرج لأنها فقدت بوصلتها.

موقف مصر كان حاسمًا منذ بداية الأزمة وظهر ذلك بمؤتمر القاهرة للسلام

وأشار إلى أن مصر كانت حاسمة جدًا في موقفها وظهر ذلك في مؤتمر القاهرة للسلام، وكذلك الجهد الأمني الخفي الذي يقوم به جهاز المخابرات العامة، كما أن الانتخابات الرئاسية والمشاركة الكبيرة فيه وصفها الرئيس السيسي بأنها تعكس موقف الشعب المصري الرافض للتهجير القسري.