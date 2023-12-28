المشدد 10 سنوات لسائقين وميكانيكي لاستيلائهم على مال عام بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من سائق درجة ثالثة وميكانيكي، وسائق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا، مع عزلهم من الوظيفة مدة لا تقل عن 3 سنوات، وإلزام كل منهم برد مبلغ مالي قدرة مائة وثلاثون ألف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات، ومعاقبة عامل بالحبس لمدة سنة، عما أسند إليه وإلزام المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية، لاتهام الأول حتي الثالث بالاستيلاء على مال عام، والرابع بالاتفاق والمساعدة.

بلاغ ضد المتهمين

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 37882 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بالاستيلاء علي قطع نحاس من محل عملهم باحدي الشركات العامة.



المتهمين استولوا على قطع نحاس

كشفت التحقيقات أن المتهمين من الاول حتي الثالث كل من " ح.م.ح" سائق درجة ثالثة و " ه.ع.ح" ميكانيكي، و" أ.ح.ع" سائق، بصفتهم موظفين عموميين بشركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، استولوا بغير حق علي قطع نحاس والمملوكة لجهة عملهم من مكان تخزينها وقاموا بنقلها لمكان آخر بالشركة لتيسير إخراجها ووضعها في من الشركة بالاستعانة بالمتهم الرابع "م.ع.م" عامل، وأن قيمة تلك القطع النحاس يقدر قيمتها بمبلغ مائة وثلاثون ألف جنيه، وتم ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.