الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا دوماديوس يفتتح بيت "سندة" لرعاية كبار السن

الكنيسة
الكنيسة

افتتح الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم فيلا سندة لرعاية كبار السن، بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والخدام والشعب.

ويحوي "سندة" غرفًا فندقية مزدوجة وفردية مجهزة بحمام خاص، بالإضافة إلى شاشه LCD وتكييف وسخان وثلاجة، وإنترنت على مدار اليوم. ويوجد به أيضًا فريق للتمريض ورعاية كبار السن.

ويقدم بيت "سندة" لساكنيه ثلاث وجبات، كما توجد به رعاية طبية فريق طبي للمتابعة على مدار الـ24 ساعة، وفريق لمتابعة الصحة النفسية للمقيمين فيه.

في سياق متصل بالكنيسة، قدم نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، المقرر المساعد للجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، تهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد الجديد، لطائفتي الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك وذلك خلال قداس العيد.

وزار مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك وقدم التهنئة أثناء قداس عيد الميلاد لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، كما قدم التهنئة بالمناسبة ذاتها لنيافة المطران كريكور أغسطينوس كوسا مطران الأرمن الكاثوليك.

في سياق متصل تستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، يوم 7 يناير المقبل،برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وخلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تتزين الكنائس بزينة الميلاد وتوضع في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

الانبا دوماديوس مدينة ٦ أكتوبر كبار السن اوسيم الخدام الطقس السنوي عيد الميلاد المجيد

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