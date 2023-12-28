الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إبراهيم عبدالمجيد: كتابة الرواية فن.. والإبداع يتجلى فى أشكال متعددة

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

أكد الروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد أهمية الإعداد الجيد عند كتابة الرواية، قائلاً إنه توقف عن الكتابة لمدة 4 سنوات للقراءة في النقد الأدبي قبل الاستعداد لكتابة رواية جديدة.

إبراهيم عبد المجيد: الحروب أحد أهم أسباب الكتابة.. والفن يتوحد مع الآلام (حوار)

وقال عبدالمجيد، خلال ندوة "الرواية العربية إلى أين؟" بمركز اللغة العربية والثقافة العربية إن كل شخص ممكن أن يحكي، لكن كتابة الرواية فن: في العالم كله، لا يوجد كُتّاب يسيرون على نهج واحد، إنما الإبداع يتجلى في أشكال متعددة.

أشار عبدالمجيد: أصبح لدينا عدد كبير من الروايات، لا تستطيع قرأتها بعد عدة صفحات، مستنكرا فكرة الكتاب الذين يلقون الدروس على القرأ في أعمالهم.

وأكد عبدالمجيد أن كتابة الرواية هي فن مثل الفن التشكيلي، كما نصح الجمهور بأهمية الإيجاز  في كتابة الرواية مشيرا أنه أسوأ شيء الشرح والاستطالة غير المفيدة.

txt

إبراهيم عبد المجيد من وراء الكاميرا.. من "طيور العنبر" لـ"عتبات البهجة"

ابراهيم عبد المجيد الرواية الرواية العربية اللغة العربية الفن التشكيلي

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

عاجل.. الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان فى أريحا

نتنياهو يرضخ لليمين المُتطرف الإسرائيلى ويلغى اجتماعًا لـ "كابينيت الحرب"

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم