إبراهيم عبدالمجيد: كتابة الرواية فن.. والإبداع يتجلى فى أشكال متعددة

أكد الروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد أهمية الإعداد الجيد عند كتابة الرواية، قائلاً إنه توقف عن الكتابة لمدة 4 سنوات للقراءة في النقد الأدبي قبل الاستعداد لكتابة رواية جديدة.

وقال عبدالمجيد، خلال ندوة "الرواية العربية إلى أين؟" بمركز اللغة العربية والثقافة العربية إن كل شخص ممكن أن يحكي، لكن كتابة الرواية فن: في العالم كله، لا يوجد كُتّاب يسيرون على نهج واحد، إنما الإبداع يتجلى في أشكال متعددة.

أشار عبدالمجيد: أصبح لدينا عدد كبير من الروايات، لا تستطيع قرأتها بعد عدة صفحات، مستنكرا فكرة الكتاب الذين يلقون الدروس على القرأ في أعمالهم.

وأكد عبدالمجيد أن كتابة الرواية هي فن مثل الفن التشكيلي، كما نصح الجمهور بأهمية الإيجاز في كتابة الرواية مشيرا أنه أسوأ شيء الشرح والاستطالة غير المفيدة.