الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف الفيل: الإسلام دين العاملين وينقصنا تطبيق ما تعلمناه من الدين الإسلامى

الشيخ السيد عبد الباري
الشيخ السيد عبد الباري

قال الشيخ السيد عبدالباري، إن موارد المعلومة الصحيحة أصبحت متوفرة ومتنوعة الآن للناس، ولكن نحتاج إلى السلوك والعمل وهذا ما ينقصنا خلال الوقت الحالي، مؤكدًا أن لله حقًا وللآخرين حقًا وللنفس حقًا ويجب التوازن بينهم.

وأضاف الشيخ أشرف الفيل، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الناس في حاجة إلى تطبيق ما فهمناه وما حثنا به الدين الإسلامي، فالإسلام دين العاملين.

ومن جانبه، أوضح رمضان عبدالرازق، أن الناس تحتاج إلى علم وعمل لأن دين الإسلام بين كلمتين العلم والعمل، فلا سلوك صحيحًا دون فهم صحيح، وهذا ما حثنا عليه الله ورسوله.

وتابع عبدالباري: "الناس الآن يحفظون القرآن الكريم وأصبح تناوله سهلًا عن طريق كافة الوسائل، ولكن منهم من يقوم بتطبيقه، ولهذا أنصح الآباء في تربية أبنائهم بمراقبة الله".

ونصح الشيخ أشرف الفيل، بضرورة تربية الأبناء على حسن الخلق والتعامل بأخلاق عالية مع الغير وهو لب الأمر، فيما أشار الشيخ رمضان عبدالرازق إلى أن تربية الأبناء يجب أن تبنى على 3 أمور: حب القرآن الكريم واتباع رسول الله، وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم".

أشرف الفيل الدين الإسلامي تعاليم الدين الإسلامي لعلهم يفقون السلوك والعمل

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