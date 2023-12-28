وكيل "أوقاف مطروح" يلتقى 300 طفل بالمسجد الكبير بالقرية 27

التقى الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، ٣٠٠ طفل بالمسجد الكبير بالقرية ٢٧ بمدينة الحمام تحت عنوان "تحصين الطفل" بحضور الشيخ سليمان مطاوع مدير إدارة أوقاف الحمام.

_ رعاية الأطفال

وقدم الشيخ حسن عبد البصير عرفة الشكر للأئمة على جهودهم في رعاية الأطفال وتعليمهم ومساندة الأسرة في تربيتهم ولأولياء الأمور لحرصهم على تعليم أبنائهم القرآن الكريم والأخلاق الطيبة والسلوك القويم والانتماء للأمة والوطن.

_ نظافة الشارع والقرية

وأكد وكيل اوقاف مطروح، الحرص على الإيجابية والمشاركة البناءة والتزود بالعلم المقترن بحسن الخلق والذي يبني وعيا يحمي الأمة والوطن ووظيفة الدعاة أن يعلموا الأبناء القرآن مقرنا بالأخلاق والآداب وحسن معاملة الناس موجها بخروج الإمام مع الأطفال بقصد نظافة الشارع والقرية مع مساعدة الأهالي في تشجير الشوارع وظهورها بمظهر حضاري لتقوية الانتماء والتأكيد على قيم الإيجابية في المجتمع.

حفظ القرآن والثقافة العامة

وأعلن وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عن مسابقة بجوائز قيمة لأبناء منطقة البنجر في شهر رمضان المقبل تشجيعا لأبناء المنطقة على أن تقام في حفظ القرآن والثقافة العامة والتاريخ المصري.