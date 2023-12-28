الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير تعليم القاهرة يتابع ورشة عمل التنمية المهنية للأخصائي المثالى للمكتبات

ورشة لأخصائيين المكتبات
ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة

تابع أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير المديرية بمحافظة القاهرة وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، ورشة عمل التنمية المهنية والمعرفية للأخصائي المثالى للمكتبات بمكتبة ديوان المديرية.

وأكد على أن الهدف الأساسي من الورشة تشجيع الطلاب على إرتياد المكتبات وغرس عادة القراءة المثمرة والاطلاع والبحث لدى الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة وإثراء معلوماتهم واكتشاف وتشجيع الموهوبين والمبدعين.
 وشدد موسى، على أن إثراء المعلومات وتشجيع الطلاب لا يحدث إلا من خلال الإرتقاء بالاخصائيين وتنمية معارفهم ومهاراتهم.
 وفي النهاية تمنى وكيل تعليم القاهرة مزيدًا من  التوفيق والنجاح والتميز للجميع  .

وجاءت الورشة بحضور وإشراف د. همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية ود.أميرة نجيب موجه عام المكتبات وفريق عمل المكتبة.

وتأتي الأعمال فى إطار الإرتقاء بمستوى المكتبات من خلال إثارة روح التنافس بين أخصائى المكتبات للعمل الجاد، وجذب الطلاب للقراءة الحرة مع تنمية المهارات والقدرات المعرفية والمهارية لدى أخصائى المكتبات المدرسية.

ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة
ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة
ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة
ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة
ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة
ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة
ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة
ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة
ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة
ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة
ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة
ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة
ورش عمل اخصائي مكتبة تعليم القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

تعليمات من "تعليم القاهرة" للإدارات بشأن امتحانات الترم الأول

وكيل تعليم القاهرة تطمئن على حسن سير العملية التعليمية بمدرسة باب الشعرية الثانوية الصناعية

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

عاجل.. الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان فى أريحا

نتنياهو يرضخ لليمين المُتطرف الإسرائيلى ويلغى اجتماعًا لـ "كابينيت الحرب"

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم