مدير تعليم القاهرة يتابع ورشة عمل التنمية المهنية للأخصائي المثالى للمكتبات

تابع أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير المديرية بمحافظة القاهرة وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، ورشة عمل التنمية المهنية والمعرفية للأخصائي المثالى للمكتبات بمكتبة ديوان المديرية.

وأكد على أن الهدف الأساسي من الورشة تشجيع الطلاب على إرتياد المكتبات وغرس عادة القراءة المثمرة والاطلاع والبحث لدى الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة وإثراء معلوماتهم واكتشاف وتشجيع الموهوبين والمبدعين.

وشدد موسى، على أن إثراء المعلومات وتشجيع الطلاب لا يحدث إلا من خلال الإرتقاء بالاخصائيين وتنمية معارفهم ومهاراتهم.

وفي النهاية تمنى وكيل تعليم القاهرة مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز للجميع .

وجاءت الورشة بحضور وإشراف د. همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية ود.أميرة نجيب موجه عام المكتبات وفريق عمل المكتبة.

وتأتي الأعمال فى إطار الإرتقاء بمستوى المكتبات من خلال إثارة روح التنافس بين أخصائى المكتبات للعمل الجاد، وجذب الطلاب للقراءة الحرة مع تنمية المهارات والقدرات المعرفية والمهارية لدى أخصائى المكتبات المدرسية.

ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة

ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة

ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة

ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة

ورشة لأخصائيين المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة