الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهود الدولة في قطاع السياحة "التنمية الخضراء" لتحسين آداء واستدامة القطاع السياحي

جهود قطاع السياحة
جهود قطاع السياحة

نجحت جهود الدولة في قطاع السياحة والذي يعد قاطرة التنمية باعتباره القطاع الأسرع تحقيقا للعائدات الدولارية في الاهتمام بالتنمية الخضراء لقطاع السياحة "من أجل تحسين أداء واستدامة القطاع السياحي.

وكشف هيثم نصار عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق أن مشروع التنمية المستدامة يعتبر من أهم المشروعات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية من أجل تحسين أداء واستدامة القطاع السياحي، وتم إعداده بالتعاون مع وزارة البيئة ويأتي ضمن مبادرة “اتحضر للأخضر”.

وأكد نصار في تصريحات خاصة ل" الدستور "أن غرفة الفنادق أنشأت منذ سنوات وحدة خاصة بالسياحة المستدامة تحت عنوان" النجمة الخضراء "وتعمل هذه الوحدة منذ عهد الوزير السابق هشام زعزوع ولكن تمت تنمية الوحدة بشكل فعلي خلال تواجد المجلس الحالي خاصة أن الدولة تتبنى هذا المشروع.

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صنع فرقا كبيرا في الفنادق المصرية التي اشتركت

وأكد نصار أن المشروع المعروف بمشروع "التنمية الخضراء لقطاع السياحة" يهدف إلى تحسين أداء واستدامة القطاع السياحي، وبالفعل صنع فرقا كبيرا في إيرادات ومصروفات الفنادق المصرية التي اشتركت بالفعل من خلال توفير الطاقة وكونه فندق صديقة للبيئة ساهم في زيادة الإشغالات به.

وأكد نصار إلى أن المشروع في البداية تكون تكلفته عبئا على المستثمر ولكن بعد الانتهاء يجني ثمار هذا المشروع من خلال التوفير والحقيقة أن العائد بيكون هائل.

وأضاف نصار إلى هناك تقييم سنوي للفنادق من خلال الإدارة الهندسية وباقي الإدارات المعنية مهمتها متابعة تلك الفنادق خاصة وأنه يضمن الحفاظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية التي نراها عالميا ومن ناحية التوفير.  

وأكد أحمد خالد مدير وحدة الفنادق الخضراء بغرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد العام للغرف السياحية أن برنامج "فندق جرين ستار" – برنامج مصر لإصدار الشهادات الخضراء لدعم السياحة المستدامة
فندق جرين ستار (GSH) هو برنامج وطني لإصدار الشهادات الخضراء وبناء القدرات تديره جمعية الفنادق المصرية (EHA) تحت رعاية وزارة السياحة المصرية.

يوفر برنامج GSH فرصة للفنادق العاملة في مصر للحصول على الاعتراف الدولي لرفع أدائها البيئي ومعاييرها الاجتماعية مع تقليل تكاليف التشغيل، يقوم فريق من الخبراء الوطنيين والدوليين المعتمدين بتوجيه الفنادق المهتمة من خلال سلسلة من جلسات التدريب ودعم المعلومات التي تؤدي إلى عمليات تدقيق ميدانية لضمان الامتثال لمعايير البرنامج قبل منح شهادة GSH.

أكد أن هناك ما يقرب من 180 فندقا على مستوى الجمعية حصلت بالفعل علي شهادة النجمة الخضراء بسعة ما يقرب من 60 ألف غرفة سياحية، مؤكدا أن النسبة الإجمالية على مستوى الجمهورية تتراوح ما بين 40٪ إلى 50٪؜ من تشمل فنادق شرم الشيخ والغردقة والقاهرة الكبرى، مضيفا أن باقي الفنادق المصرية تعمل حاليا على الانضمام وفقا للآليات الجديدة المتعارف عليها.

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