الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع بدء العام الجديد..كيف يمكن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ؟..اقتصادي يُجيب

استثمارات
استثمارات

قال الدكتور خالد الشافعي خبير الاقتصاد، إن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتعزيز عمليات التنمية الشاملة في البلاد، فقد تبنت الحكومة سلسلة من الإجراءات المهمة والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية، في ظل تطلعات مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة لمواطنيها.

وأكد "الشافعي" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه بفضل التوجيهات الحكيمة من القيادة السياسية، وضعت السلطات المصرية استراتيجيات مدروسة وخططًا طموحة تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل مزدهر.

مقترحات لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية 

أوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجديد، ويمكن للحكومة اتباع بعض الإجراءات أهمها مراجعة وتبسيط الإجراءات الإدارية والبيروقراطية لتسهيل دخول المستثمرين وتأسيس الشركات وتقديم حوافز ضريبية ومالية جذابة للمستثمرين الأجانب وتخفيض العقبات المالية والتكاليف الإدارية.

توقعات بجذب 50 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 2024

وأكد على أهمية تسويق الفرص الاستثمارية في مصر عبر الحملات الإعلانية والمؤتمرات والمعارض الدولية، فضلًا عن تحديد القطاعات ذات الفرص الكبيرة مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، السياحة والصناعات الخضراء ودعمها بسياسات واستثمارات مواتية، والاستثمار في تحسين البنية التحتية لجعل المناطق الصناعية والموانئ والطرق جاذبة للمستثمرين.

وأشار الدكتور خالد الشافعي إلى أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية لدعم الاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعرفة، فضلًا عن الاستثمار في التعليم والتدريب لزيادة مهارات القوى العاملة وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة لمتطلبات سوق العمل، وتحسين الشفافية في العمليات الحكومية ومكافحة الفساد لتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تقديم الدعم للابتكار وريادة الأعمال من خلال توفير بيئة مشجعة ودعم مالي للشركات الناشئة، وضمان .ضمان حقوق الملكية والحماية القانونية للمستثمرين الأجانب لتشجيعهم على الاستثمار في مصر.

الدكتور خالد الشافعي خبير الاقتصاد الحكومة المصرية التنمية الشاملة المبادرات الاقتصادية النمو الاقتصادي البنية التحتية تحقيق التنمية المستدامة

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توقعات بجذب 50 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 2024

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