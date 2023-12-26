الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى: الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت خمس طائرات روسية فى أسبوع

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية، أسقطت خمسة طائرات روسية من طراز سو، خلال الأسبوع السابق لأعياد الميلاد.

 

وقال زيلينسكي، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية ستصبح قوية بشكل متزايد، خاصة وأن البلاد تتلقى أنظمة إضافية تم الاتفاق عليها بالفعل، بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز إف-16، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

 

وأضاف الرئيس الأوكراني "يجب على كل طيار روسي أن يتخذ قرارًا واضحًا بشأن مواصلة المشاركة في هذه الحرب، سوف يصبح دفاعنا الجوي قويًا بشكل متزايد، خاصة عندما نتلقى أنظمة إضافية تم الاتفاق عليها بالفعل، بما في ذلك طائرات إف-16".

 

وأكد الرئيس زيلينسكي أن المدافعين الأوكرانيين أسقطوا خمس طائرات روسية من طراز سو في الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد، وهذا مثير للإعجاب حقًا! تهانينا لكل من حقق مثل هذه النتائج في صفوف قواتنا الجوية، وجميع المدفعية المضادة للطائرات، ومحاربي مجموعات إطلاق النار المتنقلة، ووحدات الدفاع الجوي بالقوات البرية

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