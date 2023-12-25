عضو مجلس شيوخ: 610 مليارات جنيه إجمالي ما أنفق على تنمية سيناء الفترة الأخيرة

قال النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة خلال آخر 10 سنوات كانت تحارب الإرهاب ، وفي نفس الوقت تقوم بالتعمير، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت 610 مليار جنيه على تنمية سيناء خلال الفترة الأخيرة.

وتابع "أبو حرب"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الإثنين، أن المرحلة الثانية من تنمية سيناء تقدر بـ280 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك مطامع خارجية في سيناء.

وأضاف، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن سيناء خط أحمر، وبأن القاهرة لم تفرط في شبر واحد من أراضي سيناء، لم يأتي من فراغ، لان معظم بيوت مصر شهدت استشهاد مصريين للدفاع عن هذه الأراضي.

ولفت إلى أن الدولة قامت بالعمل على تطوير الطرق، وإنشاء ميناء العريش لتصدير الخامات من وسط سيناء إلى أوروبا وخلافه، خلاف إنشاء محطات الكهرباء والتحلية والمدن الجديدة وجامعة العريش وأكثر من 13 تجمع تنموي في وسيط سيناء.