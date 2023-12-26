"حياة كريمة" تنير قرية "أبوسمبل" فى أسوان وتنهى مشاكل الكهرباء

سيطرت حالة من الفرح الشديد والسعادة على أهالى قرية " أبوسمبل" في أسوان بعد أن وصلت إليهم قوافل ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتمحو آثار عقود من الإهمال وتردى الأوضاع المعيشية، والصحية، والاجتماعية، والثقافية، وغياب الخدمات والمرافق الأساسية ، وقامت المبادرة بتغير شكل القرى تمامًا، فبادرت بترميم المبانى السكنية المتهالكة، وإحلال وتجديد البنية التحتية كشبكات الصرف الصحى، ومياه الشرب، والكهرباء، والغاز الطبيعى، وشيدت المدارس، ومهدت الطرق، وأنشأت المجمعات الحكومية، ومراكز الشباب للارتقاء بمستوى السكان معيشيًا واجتماعيًا.

معالجة مشكلة ضعف التيار الكهربائى بإضافة محولات

على ضي الشموع عاش أهالي قرية أبوسمبل في أسوان بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر مما تسبب في الكثير من المشاكل للسكان وتسبب في شلل تام للحياة داخل القرية، واستمر ذلك الحال مع السكان لسنوات طويلة حتى جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالخير وانهت تلك الأزمة.

وقال أحمد عبده، من أهالى قرية أبوسمبل لـ"الدستور"، إن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجحت فى حل مشكلات الكهرباء بالقرية فى وقت قياسى، ووفرت جميع الخدمات للأهالى وطورت البنية التحتية، وارتقت بكل السكان في مختلف المجالات.

وذكر أن أهالى القرية استقبلوا الفريق الميدانى التابع للمبادرة بالزغاريد والشربات، وحاولوا التعاون مع الفريق بكل السبل الممكنة، مشيرًا إلى أن المبادرة أنشأت محولات كهرباء جديدة، وغيرت الكابلات المغذية للمنازل، لضمان استقرار حالة التيار الكهربائى، مع تجديد أعمدة الإنارة الموجودة على الطرق الرئيسية والفرعية.

وأوضح أن المبادرة نجحت أيضًا فى تغيير محولات الكهرباء القديمة التى كانت تعمل بجهد منخفض إلى أكشاك تعمل بالجهد العالى، موضحًا أن القائمين على المبادرة يعملون بكل إخلاص لتحسين الخدمات التى تصل للمواطن داخل القرية، من خلال المتابعة المستمرة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات والصيانة الدورية لها، يكمل بأن سكان القرية أصبحوا ينعمون أخيرًا بخدمة كهرباء جيدة ومنتظمة، بعد سنوات من المعاناة بسبب ضعف وانقطاع التيار الكهربائي، مختتم بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يحرص على أن يعيش كل مواطن مصرى حياة كريمة.