الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بثنائية نظيفة.. البنك الأهلى يستعيد نغمة الانتصارات مجددًا على حساب بلدية المحلة

البنك الأهلي وبلدية
البنك الأهلي وبلدية المحلة

حقق البنك الأهلي، الفوز بهدفين نظيفين على حساب بلدية المحلة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ستاد غزل المحلة، في ثاني مباريات الجولة العاشرة بدوري نايل (2023 /2024).

سجل هدفي البنك الأهلي، أحمد مدبولي من ضربة جزاء، في الدقيقة الـ68، وسعيدو سنمبوري في الدقيقة 84، من عمر المباراة. 

وبهذه النتيجة رفع البنك الأهلي، رصيده لـ6 نقاط، لكنه يظل في المركز قبل الأخير، أما بلدية المحلة يتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة.

ويعد هذا الفوز هو الثاني للبنك الأهلي، بمسابقة دوري نايل هذا الموسم، بعد فوزه على المصري البورسعيدي، في الجولة السادسة بنتيجة 4/0. 

وواصل ممثل محافظة الغربية، نزيف النقاط المستمر في الجولات الأخيرة، فمنذ فوزه على فاركو في الجولة السادسة بنتيجة 3/2، لم يتذوق طعم الفوز، حيث كان التعادل والهزيمة هو المسيطر على أغلب نتائج مبارياته مؤخرا.

 

وكان بلدية المحلة، بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: أحمد مجدي- محمد عبدالرازق- أحمد رضا- هشام حافظ.

خط الوسط: يوسف حسن- محمد أشرف- إسلام مرزوق- محمد عادل- فيبو حكيم.

خط الهجوم: حسام أشرف.

 

بينما جلس على مقاعد البدلاء.. محمود ماهر ومحمد صابر، وكريم أشرف وعبده سمانة، والسيد عوض وديماريا وإبراهيم شتا، وماجد هاني ومؤمن راضي.

 

أما تشكيل البنك الأهلي، كان التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الجزار، محمد بسيوني، اسحاق يعقوبو.

خط الوسط: سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولي، أحمد النادري، سيرجى اكا.

خط الهجوم: جريندو، أسامة فيصل.

وجلس على دكة البدلاء كل من:-

أحمد صبحي، محمد فتحي، محمود قاعود، إبراهيم حسن، أحمد سعيد، عماد فتحى، أمير مدحت، معاذ الحناوي، عاصم صلاح.

البنك الأهلي دوري نايل بلدية المحلة الجولة العاشرة بدوري نايل دوري نايل 2023 2024

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