أغنيات لروبي أثارت الجدل.. من "ليه بيداري" وصولا إلى "3 ساعات متواصلة"

منذ أن بدأت النجمة روبي دخولها عالم الفن والغناء وهي مثيرة للجدل وكان جزء اساسي من انتشار شهرتها ومعرفة الجمهور لها هي أعمالها الفنية التي تحمل نوع من الإغراء الذي يجذب بطبيعته الملايين من الجمهور.

دخلت روبي عالم الفن في عام 1999 وذلك من خلال تقديم أدوار تمثيلية صغير وكانت البداية في فيلم “حسن وعزيزة: قضية أمن دولة” ثم قدمت في العام التالي دور صغير أيضا في فيلم “فيلم ثقافي” وظلت روبي مستمر في التمثيل وبدأ صيتها ينتشر بين المخرجين والمنتجين.

أغاني لـ"روبي" أثارت الجدل

وكانت شهرة روبي الحقيقة عندما اتجهت للغناء في عام 2004 عندما قدمت ألبوم غنائي بعنوان “ابقى قابلني” والذي تضمن 6 أغنيات صورتهم على طريقة الفيديو كليب.

ولم يمر ألبوم “ابقى قابلني” مرور الكرام لكنها اثارت الجدل بشكل كبير عند عرض فيديو كليب أغنية “ليه بيداري” عبر القنوات الفضائية والتي ظهرت فيه في عدد من المشاهد التي صنفت كإغراء وكانت صادمة للجمهور في هذا التوقيت ولقبت وقتها بمطربة “العجلة” وحققت نجاحا كبيرا في هذا التوقيت وبدأت شهرتها تصل لمناطق أوسع في جمهورية مصر العربية.

كما أثارت روبي الجدل بأغنية “انت عارف ليه” ضمن أغنيات ألبوم “ابقى قابلني” والتي ظهرت في مشاهد الفيديو كليب الخاص بالأغنية ببدلة رقص ومشاهد فيها نوع من الإغراء أيضا.

وتقدم روبي منذ بداية دخولها عالم الغناء رقصات خاصة بها وصفها البعض بأنها رقصات إغراء إلا أنها تكون لون وطريقة خاصة بها تميزها بين الوسط الفني والغنائي ومن ضمن هذة الرقصات رقصة فيديو كليب أغنية “غاوي” والتي قدمتها أيضا في عام 2014 ضمن ألبوم “ابقى قابلني” وظهرت في فيديو كليب الأغنية بملابس عارية.

وبالرغم من الهجوم الشديد التي تعرضت له روبي من الجمهور والنقاد وكذلك بعض السياسين إلا أنها قررت أن تستمر في تقديم الغناء والكليبات.

وقدمت روبي في عام 2007 ألبوم غنائي جديد يحمل اسم “ورا احساسي” لكنها حرصت على تصوير عدد قليل من الألبوم مع التغير قليلا في طريقة الإغراء التي ظهرت بها في ألبومها الأول خاصة وان الأمر وصل إلى مجلس الشعب وقتها وقدم ضدها العديد من البلاغات.

وغابت روبي عن طرح الغناء لفترة طويلة وقامت بالتركيز في التمثيل وقدمت عدد من الأغنيات ضمن أحداث أعمالها التمثيلية إلا إنها فاجأت جمهورها بالعودة للغناء من جديد وإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال عام 2021.