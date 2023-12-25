"بعد العشا يحلى الهزار والفرفشة".. روبي على خطى منيرة المهدية بـ"3 ساعات متواصلة"

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية من رواد مواقع التواصل حول الأغنية الجديدة لـ الفنانة روبي والتي جاءت تحت اسم "3 ساعات متواصلة"، بسبب الكلمات الجريئة التي اعتبرها البعض تحمل إيحاءات جنسية ما جعل نقابة المهن الموسيقية تحقق في الأمر.

هذه الأغنية ليست الأولى من نوعها، فقد كانت هناك أغنيات كثيرة قديمة لكبار الفنانين تحمل إيحاءات غير مقبولة لدى الشعب مما جعل الرقابة تصدر قرارًا بمنع تداولها حفاظًا على عادات المجتمع وتقاليده.

"الدستور" يرصد مجموعة من الأغنيات التي كانت تحمل إيحاءات وكلمات غير مقبولها في السطور التالية:

أغنية بعد العشا يحلى الهزار والفرفشة

كان للفنانة منيرة المهدية أغنية شهيرة جدًا وهى "بعد العشاء يحلى الهزار والفرفشة"، وكان يرددها الجمهور بشكل كبير وهي كانت من ألحان محمد القصبجي.

أغنية مال لى وملت له

في كتاب "دراسات معرفية في الحداثة الغربية" للكاتب عبدالوهاب عيسى قال: إن أغاني الحب بين المرأة والرجل كانت معظم الأغنيات تتضمن إيحاءات وإيماءات ورموزًا جنسية، وأقولها عن عمد، لأن البعد الجنسي كان دائمًا مستوعبًا في أبعاد أخرى رومانسية وإنسانية، وفي الصور المستخدمة أو في خلفية الأغنية "باستثناء بعض الأغنيات مثل"ما قالى وقلتله ومالى وملتله" للفنان فريد الأطرش" التي منع النحاس باشا رحمه الله إذاعتها".

أغنية أنا الخلاعة والدلاعة مذهبي

ومن الأغنيات التي لم تسلم كوكب الشرق أم كلثوم من الهجوم عليها بسبب كلمات إحدى أغانيها، فقد تعرضت أغنية "أنا الخلاعة والدلاعة مذهبي" للقص والتعديل ثم همشت حتى طواها النسيان، وأثارت الأغنية ضجة كبيرة وحاول الكثيرون إقناع أم كلثوم بضرورة سحب الأسطوانة، إلى أن اعترضت شركة التسجيل على ذلك وكان الحل أن الأغنية أعيد تسجيلها لتقول: "أنا اللطافة والخفة مذهبي"، وكان أداؤها باهتًا وتلقيها ضعيفًا مقارنة بالأصل”، وقيل أن هذه الأغنية كانت في بداية مشوار أم كلثوم الفني.

أغنية الدنيا سيجارة وكاس

الأغنية كانت لمحمد عبد الوهاب، فقد غنى موسيقار الأجيال من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد إحدى الأغاني المثيرة للجدل والتي تعرضت للمنع والمصادرة عدة مرات قبل أن تجاز بعد ذلك وهي أغنية "الدنيا سيجارة وكاس".

وأنا مالي

ومن الأغاني التي تحمل إيحاءات جنسية، أغنية "وأنا مالي" التي قام بغنائها الفنان سيد درويش، وهي من كلمات يونس القاضي، تقول كلمات الأغنية: وأنا مالي هىّ اللي قالتلي/ روح اسكر وتعالى عل البهلي.. شربت شوية وبعد شوية.. بعتت لي خدام يندهلي.

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