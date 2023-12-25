أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة.. كم حققت مشاهدات (فيديو)

اثارت النجمة روبي الجدل عقب طرحها امس الأحد أحدث اعمالها الغنائية بعنوان 3 ساعات متواصلة عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وذلك بسبب كلماتها الجريئة.

وحققت أغنية روبي الجديدة “3 ساعات متواصلة” عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” نسبة مشاهدة وصلت إلى أكثر من مائة ألف مشاهدة في 24 ساعة منذ طرحها محتلة المركز الخامس لتريند موقع “يوتيوب” وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالجدل الذي أثير حول الأغنية الساعات الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

صناع أغنية 3 ساعات متواصلة

وتعاونت روبي في أغنيتها الجديدة 3 ساعات متواصلة مع كل من:

الشاعر والملحن عزيز الشافعي.

الموزع الموسيقي توما.

كلمات أغنية “3 ساعات متواصلة”

“ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في امورنا اتحشر ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياق عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هرسيك تاني ساعه هسرح بيك تالت ساعه هوديك وهلف العالم بيك وعلى عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفه على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفه ما تيجي سنه واجي سنه نصطفي المشاكل تختفي كل ليله بشمعدان العمر شمعه بتنطفى يلا بينا نخلع من الهموم الضيقه محبوسين ليه في شرنقه ماله بحر اسكندريه ماله بحر الغردقه تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هروقك تاني ساعه هشوقك تالت ساعه هدوقك ازاي قلبي بيعشقك على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا ياولا ياولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله”.