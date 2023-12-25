زيلينسكى يشيد بإسقاط الطائرات الروسية فى رسالة متفائلة بمناسبة عيد الميلاد

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإسقاط طائرتين مقاتلتين روسيتين عشية عيد الميلاد، وقال إن "عيد الميلاد هذا العام يهيئ المزاج المناسب للعام بأكمله المقبل".

وفي رسالة عيد الميلاد بمناسبة المرة الأولى التي تحتفل فيها أوكرانيا رسميًا بالعطلة في 25 ديسمبر بدلاً من 7 يناير، قال زيلينسكي أيضًا إنه يشير إلى ادعاء أوكرانيا بتدمير ثلاث طائرات مقاتلة روسية أخرى يوم الجمعة.

وقال الرئيس الأوكراني: "كلما كان دفاعنا الجوي أقوى، قل عدد الشياطين الروس في سمائنا وعلى أرضنا"، مشيداً “بقدرات البلاد في المفاوضات مع الشركاء، وقدراتها في تعزيز درعنا الجوي، وقدراتها في الدفاع عن وطننا من الصواريخ "الإرهابيين الروس".

جاء تقييمه المتفائل وسط قلق متزايد بشأن خيبات الأمل في ساحة المعركة ومستقبل المساعدات الغربية للمجهود الحربي في أوكرانيا، وعلى الرغم من الآمال الكبيرة في شن هجوم مضاد خلال الصيف، فإن خط المواجهة لم يتحرك إلا بالكاد، وتركت الخلافات السياسية في الدول الحليفة مليارات الدولارات من المساعدات موضع شك.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الإثنين، إن القوات الروسية سيطرت على مارينكا، وهي بلدة استراتيجية مهجورة الآن وتقع على بعد حوالي 20 كيلومترا غرب دونيتسك، أكبر مدينة في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وقال شويغو في اجتماع مع فلاديمير بوتين: "هذا يسمح لنا اليوم بحماية دونيتسك بشكل أكثر فعالية من الهجمات"، ولم يعلق المسئولون الأوكرانيون على احتمال الاستيلاء على المدينة.

وقالت أوكرانيا إنه إلى جانب الطائرتين الروسيتين اللتين أسقطتا خلال الليل، اعترضت قوات دفاعها الجوي 28 طائرة روسية بدون طيار. وقالت القوات الجوية إن 31 طائرة دون طيار أطلقت، لكن لم يتم تقديم تفاصيل حول ما قد تكون الطائرات الثلاث التي لم يتم اعتراضها قد أصابتها.

وذكر ملخص من مكتب الرئاسة الأوكرانية، أن مدنيا قتل وأصيب أربعة على الأقل في الهجمات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووقعت الوفاة في بلدة تشورنوبايفكا في منطقة خيرسون الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، والتي تتعرض لهجمات متكررة.