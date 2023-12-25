أوكرانيا: تدمير صاروخين و28 مسيرة روسية من أصل 31

أكدت سلطات كييف أن الدفاعات الجوية الأوكرانية قامت بتدمير صاروخين و28 مسيرة روسية من أصل 31 أطلقها الجيش الروسي، أمس، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

روسيا أطلقت 7400 صاروخ و3700 طائرة مسيّرة على أهداف فى كييف

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أن روسيا أطلقت نحو 7400 صاروخ و3700 طائرة مُسيّرة من طراز شاهد على أهداف في كييف، خلال حربها المستمرة منذ فبراير 2022.

وأكد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط 1600 صاروخ و2900 طائرة مُسيّرة.