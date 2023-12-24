استنفار أمني بفرنسا خلال أعياد الميلاد خوفًا من المظاهرات التضامنية للقضية الفلسطينية

تشهد المحافظات الفرنسية استنفارا أمنيا مع بداية موسم أعياد الميلاد خوفًا من المظاهرات التضامنية مع القضية الفلسطينية.

وقال خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، اليوم الأحد، إن كنيسة الميجور في مرسيليا قامت بإشعال الشموع تعاطفًا مع الشعب الفلسطيني أمس السبت، لافتًا إلى أنه لم يتم نسيان ما يحدث في الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة من قبل الفرنسيين والمصلين من خلال بيان أصدرته الكنيسة الكاثوليكية، التي أعربت عن أسفها عن عدم الاحتفال في بيت لحم في الضفة الغربية.

كنيسة الميجور تعلن عن دعمها للشعب الفلسطيني

وتابع، أن جميع المتواجدين بكنيسة الميجور أعلنوا عن دعمهم للشعب الفلسطيني، مطالبين الحكومة الفرنسية والمجتمع الدولي بوقف ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة ووصفوه بالإبادة، منوهًا إلى غزة وأهالي غزة تبقي دائمًا في قلوب الفرنسيين والغربيين والمسيحيين الذين يحتفلون اليوم بعيد الميلاد”.