الاحتلال الإسرائيلى يطمس تاريخ غزة بتدمير المعالم التاريخية

أوضح الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يطمس تاريخ غزة بتدمير المعالم التاريخية، عن طريق عمليات سرقة ومنهجية منظمة عن طريق شركات إسرائيلية خاصة بالحفر والتنقيب.

عمليات سرقة ومنهجية منظمة

وقال خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج صباح جديد على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، إن "هناك تدميرًا للمساجد والكنائس العريقة بجانب تدمير وهدم المتاحف وسرقة محتوياتها، ما يجعلنا نواجه عمليات لصوصية بشكل كبير"، متابعًا أن "الاحتلال يستهدف كل ما هو أثري وتاريخي في قطاع غزة بمحاولة إبادة شاملة ومسح للتاريخ وللحضارة الفلسطينية".

وأضاف، "أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تتوقف على قطاع غزة فقط وإنما تمتد للضفة الغربية، وعلى سبيل المثال بلدة سبسطية من أكثر المناطق الأثرية أهمية تتعرض لسيطرة إسرائيلية واعتداءات متواصلة واقتحامات بشكل متواصل، من أهم المعالم الأثرية التي تم الاعتداء عليها ومحاولة تدميرها على الإطلاق هو المسجد الأقصى والذي يعد أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين والذي يمثل هدفًا متواصلًا للاستيطان الإسرائيلي".

وأشار، إلى أن الاحتلال يقوم بمنع وصول الفلسطينيين إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل وكنيسة القيامة في القدس، وحتى كنيسة المهد في بيت لحم، لافتًا إلى وجود عملية سرقة بدأها "موشيه ديان" وزير جيش الاحتلال السابق ومنذ احتلال الضفة الغربية لينظم عملية سرقة منظمة ومنهجية للآثار؛ حيث قام بحفريات أثرية واستولى على كثير من الآثار التاريخية التي تعود لأزمنة مختلفة في فلسطين سواء في الحقبة الرومانية أو اليونانية أو الإسلامية وغيرها.