الاحتلال الإسرائيلى يستهدف التراث الفلسطينى فى غزة (فيديوجراف)

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف التراث الفلسطينى فى غزة (فيديوجراف)
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديوجراف عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي التراث الفلسطيني في غزة، وفيما يلي التفاصيل:-
- دمر الاحتلال الإسرائيلي النصب التذكاري للجندي المجهول وهو من أهم معالم قطاع غزة.
- إتلاف الوثائق التاريخية بمبني الأرشيف المركزي بغزة وإعدام آلاف الوثائق التاريخية
- دمر الاحتلال الإسرائيلي مركز رشاد الشوا الثقافي الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1985
- تدمير مقر المجلس التشريعي الفلسطيني وهو من المباني القديمة بغزة.
- تدمير مبني المكتبة العامة التابع للبلدية وإعدام الكتب التاريخية في مختلف العلوم الإنسانية.
- دمر الاحتلال مئذنة المسجد العمري الكبير في البلدة القديمة بغزة الذي يعود بناؤه إلى نحو 1400 عام.
- استهداف الاحتلال كنيسة القديس برفيريوس العريقة التي تعد أقدم كنيسة في غزة.
- دمر الاحتلال الإسرائيلي منزلين أثريين هما “السقا” و"ترزي"، اللذين يرجع بناؤهما إلى 400 عام.
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