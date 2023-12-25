برلمانى: استمرار الحوار الوطنى بعد الانتخابات الرئاسية صفعة لكل من شكك فى نزاهته

قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن الإرهاب كان خطرا حقيقيا يهدد الدولة المصرية، وبعد التخلص من الإرهاب أراد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكمل طريق التنمية من خلال أطراف مختلفة فكريًا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

انتخابات المحليات

أكد النائب علاء عصام، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يأمل أن يكون هناك انتخابات للمحليات قريبًا، وهذا الاتفاق تم التوافق عليه من قبل البرلمان المصري والقرار الآن مع الإرادة السياسية.

أهمية الحوار الوطني

وأضاف في حديثه، أن الحوار الوطني هو صفعة لكل من شكك في نزاهة ومصداقية هذا الحدث، حيث قال الإخوان من قبل أن الحوار الوطني سببه الأساسي هو دعم القيادة السياسية في الانتخابات الرئاسية، لذا استمرار الحوار بعد الانتخابات أخجلت كل من شكك في الحدث والإيمان القوي الذي بدى واضحًا لدى الإرادة السياسية المصرية باستكمال هذه الرؤية.

وتابع: "المواطن لن يشارك في المحليات على الإطلاق، إذا كان هناك ركود في الملفات المتربطة بحياة المواطن اليومية مثل الصحة والتعليم".