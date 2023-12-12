برلماني: نزول الملايين للتصويت بالانتخابات يقوي من موقف الدولة

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، إن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأحزاب المصرية والإعلام المصري، أبهرونا بمشاهد جميلة للغاية كأعضاء مجلس النواب.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "زووم" على قناة "أون" اليوم الثلاثاء: "نزلنا دوائرنا في مختلف الأماكن بداية من أول جنوب الصعيد وحتى شمال الدلتا في الوجه البحري"، مشيرا إلى أن أعداد المواطنين الناخبين بالملايين، خرجوا للإدلاء بأصواتهم، وتم تجاوز عدد 45% من إجمالي سكان مصر المستهدفين للاقتراع بأصواتهم في الاستحقاق الإنتخابين، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد اليوم 65%.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك دول كبيرة ومتقدمة وعاتية في الدمقراطية، لا تتجاوز فيها نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 25% في أعلى تقدير لها، فكون وصول مصر أمس لـ 45% هو إنجازا كبيرا، وأن الشعب المصري عنده إصرارا كبيرا أن يظهر بمظهر أنه على قلب رجل واحد في مواجهة أي محاولة للتأثير عليه وعلى صوته.

ولفت إلى أن نزول المصريين بالملايين للإدلاء بالانتخابات الرئاسية 2024 يقوي من موقف القيادة السياسية والدولة المصرية في التفاوض في القضايا.