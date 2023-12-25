75 دقيقة.. الإصابات تواصل ضرب الأهلي والتعادل السلبي يسيطر على اللقاء

مر 75 دقيقة من زمن مباراة الأهلي وسيراميكا، في نصف نهائي السوبر بالتعادل السلبي.



وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الثاني، بعد أن انتهى الأول بالتعادل السلبي.



الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني، شهدت أول خطورة لسيراميكا بتسديدة من محمد توني جاءت في عارضة مصطفى شوبير.



وبالدقيقة 50، سدد بيرسي تاو كرة من خارج منطقة اصطدمت بدفاعات سيراميكا وتحولت إلى ركنية.



وفي الدقيقة 68، أضاع الأهلي فرصة خطيرة على مرتين بعدما تصدى بسام انفراد لكريم فؤاد ثم سدد طاهر كرة بسام التي ردت للخارج.

وخرج ياسر إبراهيم بالدقيقة 74 من اللقاء للإصابة، وحل مكانه رامي ربيعة في الإصابة الثانية لصفوف الأحمر باللقاء.



تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا



جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.