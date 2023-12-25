الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"ارتفاع".. أسعار الذهب اليوم فى مصر الآن عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

الذهب
الذهب

ننشر لكم أسعار الذهب اليوم فى مصر الآن عبار 21 للبيع والشراء بالمصنعية،حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا داخل أسواق الصاغة خلال التعاملات، حيث يبحث الكثير من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج عبر محرك البحث العالمي جوجل.

أسعار الذهب اليوم فى مصر الآن عبار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب عيار 24

ارتفع جرام سعر الذهب عيار 24 بمقدار 69 جنيها، ليصل إلى قيمة 3600 جنيه.

سعر الذهب 21

صعد سعر الذهب عيار 21 ليسجل نحو 3150 جنيها، بعدما سجل منذ قليل قيمة 3090 جنيه.

سعر الذهب 18

أما عن الذهب عيار 18 وصل سعره إلى 2700 جنيه، بزيادة بمقدار 52 جنيها في الجرام.

أسعار الذهب اليوم فى مصر الآن عبار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 14 النهارده 

شهد سعر الذهب عيار 14، نحو 2060 جنيه للبيع، و2043.25 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 12 الآن 

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم، نحو 1765.75 جنيه للبيع، و1751.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9، حوالي 1324.25 جنيه للبيع، و1313.5 جنيه للشراء.

محمد شردى: الإقبال الكثيف على شراء الذهب سبب ارتفاع أسعاره فى مصر

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام: سجلت نحو 3.576 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: بلغت حوالي 8.940 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: شهدت نحو 17.880 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: حققت نحو 35.760 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما: سجلت نحو 71.520 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام: بلغت حوالي 111.213.6 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما: شهدت نحو 178.800 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام: بلغت حوالي 357.600 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام: شهدت نحو 1.788.000 جنيه مصري.

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