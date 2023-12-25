حلّل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

نشرت كتائب عزالدين القسام، الذراع العسكرية لحركة (حماس)، فيديو يظهر عملية استهداف قوة إسرائيلية خاصة تتألف من 10 جنود، وفي الفيديو، يقول أحد عناصر القسام أثناء قصف أحد المباني في منطقة جحر الديك في قطاع غزة: "حلل يا دويري"، في إشارة إلى المحلل العسكري الأردني اللواء فايز الدويري.

ويحظى اللواء "الدويري" بتقدير واحترام الجماهير ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لتحليلاته العسكرية الدقيقة والموضوعية، في حين يتعرض للانتقاد والاستهزاء من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية.

اللواء الدويري هو عسكري متقاعد ولد في 3 مارس 1952 في قرية كتم في محافظة إربد الأردنية، وانضم إلى سلاح الهندسة الملكي الأردني بعد تخرجه من الدراسة العسكرية عام 1973 برتبة ملازم، وشارك في إزالة الألغام على الحدود الأردنية السورية، وتقلد مناصب عسكرية عليا مثل مدير سلاح الهندسة الملكي وقائد كلية القيادة والأركان برتبة لواء قبل أن يتقاعد.

وفي مقال نشرته وكالة عمون الإخبارية الأردنية، كتب الصحفي والكاتب عباس اليافي، أن اللواء الدويري "يعبر عن العسكرية الأردنية العربية المحترفة، وأن كل ما قاله في المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية كان صحيحًا، وأنه يسيطر على الشاشة مرة أخرى". وأضاف اليافي أن الدويري "يتمتع بخبرات العقل العسكري التي تفوق عمره بكثير، ولذلك فإن جميع الأردنيين يعتزون به، وجميع العرب يشكرونه".