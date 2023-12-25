الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر

الاهلي
الاهلي

مرت 30 دقيقة من الشوط الأول بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بالتعادل السلبي في نصف نهائي السوبر المصري.


وكان الأهلي المبادر بالخطورة بالدقيقة 8، بتسديدة من كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء لكنها علت مرمى محمد بسام.


وفي الدقيقة 11 سدد إمام عاشور كرة داخل منطقة الجزاء، لكنها جاءت سهلة في يد بسام.


وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من انفراد بالدقيقة 25، بعدما انفرد زالاكا بمرماه.

 

 

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا


جاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.

 

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية للاعبين بمقر إقامة البعثة بمدينة أبوظبي، قبل التوجه إلى ملعب المباراة. 
تنطلق مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبوظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات.


موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري، اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

ستُذاع مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD وقناة AD Sports 1 HD.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة سلسلة انتصاراته في البطولات التي يخوضها مؤخرًا، في محاولة للتأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري ومن ثم التتويج باللقب.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما حصد برونزية كأس العالم للأندية عقب تخطي عقبة أوراوا الياباني برباعية.

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