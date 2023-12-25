الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تتغلب على الشعور بالانتفاخ؟

الانتفاخ
الانتفاخ

يعاني الكثير منا يوميًا من الانتفاخ، وهى حالة صحية تتراكم فيها الغازات. وعادة ما يحدث بعد تناول الوجبة، ويتميز الانتفاخ بالشعور بالامتلاء أو الضيق أو التورم في البطن.

 يمكن أن ينجم عن الإفراط في تناول الطعام، أو ابتلاع الهواء، أو مشاكل في الجهاز الهضمي، وعادة ما يتم تجاهل الانتفاخ، لأن الأعراض تختفي بعد مرور بعض الوقت، مما يعطي راحة مؤقتة. ومع ذلك، لا يُنصح بتجاهل الانتفاخ لأنه قد يكون أحد أعراض الحالات الأساسية مثل متلازمة القولون العصبي، أو عدم تحمل الطعام، أو اضطرابات الجهاز الهضمي.

وحدد المختصون عدة خطوات يمكن من خلالها تفادي التعرض للانتفاخ:

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اختيار الطعام المناسب

تتضمن ممارسة الأكل الواعي تذوق كل قضمة والاستمتاع بها، ومضغ الطعام جيدًا، والانتباه إلى إشارات الجوع والامتلاء، تناول الطعام بسرعة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى ابتلاع الهواء، مما يسهم في الانتفاخ، تناول وجبات كبيرة يمكن أن يطغى على الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الانتفاخ، لذلك اختر وجبات أصغر وأكثر تواترًا لمنع التحميل الزائد على الجهاز الهضمي. قد يكون بعض الأفراد حساسين لبعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب الانتفاخ. تشمل المحفزات الشائعة الفاصوليا والخضروات الصليبية ومنتجات الألبان والمحليات الصناعية،  والحد من تناول الأطعمة التي قد تسهم في الانتفاخ.

شرب المياه

شرب كمية كافية من الماء أمر بالغ الأهمية لعملية الهضم السليم. ومع ذلك، تجنب تناول كميات زائدة من السوائل أثناء الوجبات، لأن ذلك يمكن أن يخفف حمض المعدة ويعوق عملية الهضم. المشروبات الغازية، بما في ذلك المشروبات الغازية والمياه الفوارة، يمكن أن تدخل الغازات إلى الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الانتفاخ، اختر الماء العادي أو شاي الأعشاب كبدائل مرطبة. الزنجبيل له خصائص طبيعية مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم، شرب شاي الزنجبيل قبل أو بعد الوجبات قد يسهم في راحة الجهاز الهضمي.

ابتلاع الهواء الانتفاخ الغازات القولون العصبي و اضطرابات الجهاز الهضمي

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