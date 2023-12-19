ضبط محل يبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة محل في إمبابة بالجيزة يقوم من خلاله ببيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسؤول بالمحل وبتفتيش المحل في حضوره عُثر على 23 جهاز ريسيفر مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسؤول بالمحل وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالإشتراك مع صاحب المحل بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.