الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندي: كل شيء له مفتاح وهذه مفاتيح أبواب الجنة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانة وتعالى جعل لكل شيء مفاتيح وله أبواب حتى السماء لها أبواب ومعنى ذلك أنها فتحت لك تقبل الله منك ويسر لك.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن لدينا مشكلة كبيرة جدًا أن بعض الناس يريدون اختراق الشيء من الإجابة والتيسير والفرج وكل شيء منهم له أبواب وهي أبواب الفرج ولابد أن تفتح حتى كلمة "لا إله إلا الله" فهي مفتاح لباب الجنة.

وتابع، أن سفيان الثوري، كان يسأل "أليست لا إله إلا الله مفتاح للجنة فقال أحدهم نعم ولكن لكل مفتاح أسنان قال كذلك لا إله إلا الله، قال سفيان وما أسنانها؟ قيل شرائطها وهم سبع العلم واليقين والقبول والانقياض والتسليم والإخلاص والمحبة".

مفاتيح الأبواب

وأكد أن هذه الأبواب تحتاج لشفرة معينة فهناك بابًا لا يفتح إلا بكلمة لاحول ولاقوة إلا بالله، وباب لا يفتح إلا بالصبر، وآخر لا يفتح إلا بالدعاء، وأخر لا يفتح إلا بالتسبيح، وأخر لا يفتح إلا بالصلاة على النبي، وآخر ببر الوالدين، والصوم  والصبر.

خالد الجندي ابواب مفاتيح لباب الجنة والفرج

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