الصحة العالمية لـ"القاهرة الإخبارية": الإصابات التى تصل إلينا من غزة معقدة تتطلب خبرة طبية عالية

قالت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن مساعداتنا لقطاع غزة تشمل الوقود ومواد الجراحة ومستلزمات التخدير اللازمة للمستشفيات.

وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظمة لديها مستشفيات تستقبل المصابين في غزة لكنها مكتظة للغاية بالمصابين، مشيرة إلى أن الإصابات التي تصل إلينا معقدة تتطلب خبرة طبية عالية.

وأشارت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية للقاهرة الإخبارية، إلي أن المنظمة تحاول إرسال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة عبر مصر.