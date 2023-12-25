منظمة الصحة العالمية لـ"القاهرة الإخبارية": الأطفال فى قطاع غزة يتضورون جوعًا

أكدت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تستهدف إيصال الإمدادات والمساعدات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة.

أشارت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا توجد أي مستشفى تعمل في شمال قطاع غزة، بسبب الدمار الذي حل بالمنطقة.

أضافت الدكتورة مارجريت هاريس، أن مستشفيين في قطاع غزة بهما 200 سرير للعناية المركزة لعلاج الجرحى في القطاع، مشيرة أن الأوضاع الطبية لا تصل للمستوي الذي يسهم في إنقاذ المصابين والجرحي.

نوهت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن العديد من الفلسطينيين لا سيما الأطفال في قطاع غزة يتضورون جوعًا، مضيفة أنه تم رصد أكثر من 150 حالة مصابة بالأمراض التنفسية.