عضو بالشيوخ: الحوار الوطني خلق انفراجة سياسية كبيرة بفضل جهود الدولة

قال النائب جيفارا محمد الجافي عضو مجلس الشيوخ، إن الأحزاب السياسية استعادة مكانتها داخل المجتمع من جديد، وتمكنت من القيام بدورها سواء الشعبي أو السياسي أو التوعوي أو الخدمي، بفضل الجهود المترامية من قبل القيادة السياسية لإعلاء شأن الحياة السياسية في مصر، والتركيز بخطوات سريعة وفعالة في تثبيت أركان الأحزاب وعودتها مرة أخرى للشارع بشعبية تساهم في مساندة الدولة المصرية وحشد الدعم تجاه التحديات المتنامية في الوقت الحرج الذي تمر به مصر بوجه خاص، والمنطقة بشكل عام.

وأشار محمد الجافي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن انطلاق الحوار الوطني وقطع شوطا كبيرا في جلسات المحاور الثلاثة على مدار الشهور الماضية، ساهم بنسبة كبيرة في إحياء الحياة السياسية والحزبية في مصر، من خلال التفاف جميع الأحزاب والمعارضة قبل المؤيدة على مائدة الوطن وبحث التحديات الراهنة والترفع عن المصالح الفردية، وإعطاء أولوية للوطن ولبناء الجمهورية الجديدة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ أن الحوار الوطني ساهم في تعزيز المناخ السياسي، وخلق حالة من الانفراجة السياسية تجاه مختلف الموضوعات في لإطار حرية التعبير والديمقراطية السليمة والبناءة.

واختتم النائب جيفارا محمد الجافي، حديثه بالقول: “جهود الدولة المصرية نجحت في إرساء بداية جديدة وناجحة لمسار الحياة السياسية والحزبية في مصر، وانعكس هذا على كافة الخطوات التي اتخذتها الأحزاب السياسية نحو المشاركة في قاطرة بناء الجمهورية الجديدة”.