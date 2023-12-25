أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد ، وسبل الوقاية منه وذلك بسبب انتشاره المتزايد بسرعة على مستوى العالم، وبلغت نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك 1JN، نحو 37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، في حين كانت أكثر من نصفها من المتحور الجديد.

و يمكن أن يؤدي كوفيد-19 إلى تفاقم مرض السكري عن طريق التسبب في تقلبات في مستويات الجلوكوز في الدم، ويمكن للفيروس أن يحفز استجابات الإجهاد، مما يؤدي إلى إطلاق الهرمونات المضادة للتنظيم التي ترفع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي الالتهاب المرتبط بالعدوى أيضًا إلى إضعاف حساسية الأنسولين، مما يجعل من الصعب على مرضى السكري تنظيم الجلوكوز بشكل فعال.

أعراض كورونا الجديد

تشمل الأعراض الشائعة لـCOVID-19 الحمى والسعال وضيق التنفس، ومن العلامات السائدة الأخرى التعب، وآلام في العضلات أو الجسم، وفقدان حاسة التذوق أو الشم، والتهاب الحلق، والصداع، وقد تحدث أيضًا أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال ويمكن أن تتراوح أعراض الجهاز التنفسي من خفيفة إلى شديدة، وقد يظل بعض الأفراد بدون أعراض، وغالبًا ما يظهر مرض كوفيد-19 بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، مما يجعل من الضروري التفكير في الاختبار، خاصة في حالة وجود مشاكل في الجهاز التنفسي.

كورونا يؤثر على الحامل

تشكل متحورات كورونا خطرًا على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل أو اللاتي حملن مؤخرًا معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

سلاسل متحورات كورونا

ومن أشهر متحورات كورونا إيريس، المعروف علميًا باسم EG.5.1، وأوميكرون ، وبي ايه 2 .