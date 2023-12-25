الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد ، وسبل الوقاية منه وذلك بسبب انتشاره المتزايد بسرعة على مستوى العالم، وبلغت نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك 1JN، نحو 37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، في حين كانت أكثر من نصفها من المتحور الجديد.

سؤال برلمانى حول استعدادات الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

و يمكن أن يؤدي كوفيد-19 إلى تفاقم مرض السكري عن طريق التسبب في تقلبات في مستويات الجلوكوز في الدم، ويمكن للفيروس أن يحفز استجابات الإجهاد، مما يؤدي إلى إطلاق الهرمونات المضادة للتنظيم التي ترفع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي الالتهاب المرتبط بالعدوى أيضًا إلى إضعاف حساسية الأنسولين، مما يجعل من الصعب على مرضى السكري تنظيم الجلوكوز بشكل فعال. 

 

 

أعراض كورونا الجديد

تشمل الأعراض الشائعة لـCOVID-19 الحمى والسعال وضيق التنفس، ومن العلامات السائدة الأخرى التعب، وآلام في العضلات أو الجسم، وفقدان حاسة التذوق أو الشم، والتهاب الحلق، والصداع، وقد تحدث أيضًا أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال ويمكن أن تتراوح أعراض الجهاز التنفسي من خفيفة إلى شديدة، وقد يظل بعض الأفراد بدون أعراض، وغالبًا ما يظهر مرض كوفيد-19 بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، مما يجعل من الضروري التفكير في الاختبار، خاصة في حالة وجود مشاكل في الجهاز التنفسي.

 

كورونا يؤثر على الحامل

تشكل متحورات كورونا خطرًا على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل أو اللاتي حملن مؤخرًا معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة  بمتحورات كورونا، وقد يؤدي  إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

 

سلاسل متحورات كورونا

ومن أشهر متحورات كورونا إيريس، المعروف علميًا باسم EG.5.1، وأوميكرون ، وبي ايه 2 .

 

 

 

 

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد الحوامل 1JN كوفيد-19 حساسية الإنسولين

مواد متعلقة

متحور كورونا الجديد.. هل يتكرر سيناريو "كوفيد- 19" بظهور "JN.1"؟

الحداد: لقاحات كورونا المصنعة بمصر ساهمت فى القضاء على ظهور متحورات قوية

الأكثر قراءة

نتيجة تكليف الصيادلة 2023

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

المسافة «تحت الدبابة».. المقاومة تبث فيديو مذهلًا لتفجير مدرعة إسرائيلية

حلل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

ملامح لائحة قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد: خصم 25% مع السداد.. وإتاحة التقسيط

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

وعد الرئيس!

وائل لطفي

معنا وعلينا

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

المرحلة الثالثة.. كيف تتحرك إسرائيل فى حرب غزة خلال الأيام المقبلة؟

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟