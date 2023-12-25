الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو: إسرائيل لن تنجح فى إطلاق سراح المحتجزين دون ضغوط عسكرية

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن إسرائيل لن تنجح في إطلاق سراح المحتجزين في غزة دون ضغوط عسكرية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز الأمريكية.

وقال نتنياهو، خلال كلمة ألقاها في البرلمان الإسرائيلي: "لم نكن لننجح حتى الآن في إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة دون ضغوط عسكرية".

على جانب آخر، قالت مصادر لرويترز إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، رفضتا التخلي عن السلطة في قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

ورفضت المجموعتان، اللتان تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة، تقديم أي تنازلات بخلاف احتمال إطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

اقرأ أيضًا: أهالى المحتجزين الإسرائيليين: نفد صبرنا والعملية البرية فشلت فى إعادة ذوينا

واقترحت مصر "رؤية"، مدعومة أيضًا بوسطاء قطريين، تتضمن وقفًا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من المحتجزين، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة، التي تتم قيادتها حاليًا من قبل حماس.

وقال مسئول في حماس لرويترز إن حماس تسعى إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على شعبنا والمجازر والإبادة الجماعية وناقشنا مع إخواننا المصريين سبل القيام بذلك، بحسب الجارديان.

وأضاف المسئول: "قلنا أيضًا إن المساعدات لشعبنا يجب أن تستمر ويجب أن تزيد وأن تصل إلى جميع السكان في الشمال والجنوب".

وأضاف: "بعد توقف العدوان وزيادة المساعدات نحن مستعدون لبحث تبادل الأسرى".

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل البرلمان الإسرائيلي نتنياهو ضغوط عسكرية الجهاد الإسلامي

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

مقتل عضو كبير فى الحرس الثورى الإيرانى خلال غارة إسرائيلية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

السوبر المصرى.. كولر يعلن تشكيل الأهلى لمباراة سيراميكا.. مفاجأة فى الهجوم

"فخر العرب".. انتشار تدوينات محمد صلاح يرد على انتقادات تجاهل غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس