نتنياهو: إسرائيل لن تنجح فى إطلاق سراح المحتجزين دون ضغوط عسكرية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن إسرائيل لن تنجح في إطلاق سراح المحتجزين في غزة دون ضغوط عسكرية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز الأمريكية.

وقال نتنياهو، خلال كلمة ألقاها في البرلمان الإسرائيلي: "لم نكن لننجح حتى الآن في إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة دون ضغوط عسكرية".

على جانب آخر، قالت مصادر لرويترز إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، رفضتا التخلي عن السلطة في قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

ورفضت المجموعتان، اللتان تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة، تقديم أي تنازلات بخلاف احتمال إطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

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واقترحت مصر "رؤية"، مدعومة أيضًا بوسطاء قطريين، تتضمن وقفًا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من المحتجزين، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة، التي تتم قيادتها حاليًا من قبل حماس.

وقال مسئول في حماس لرويترز إن حماس تسعى إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على شعبنا والمجازر والإبادة الجماعية وناقشنا مع إخواننا المصريين سبل القيام بذلك، بحسب الجارديان.

وأضاف المسئول: "قلنا أيضًا إن المساعدات لشعبنا يجب أن تستمر ويجب أن تزيد وأن تصل إلى جميع السكان في الشمال والجنوب".

وأضاف: "بعد توقف العدوان وزيادة المساعدات نحن مستعدون لبحث تبادل الأسرى".