الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"العدل" تكشف مصير ملايين الدعاوي في الهيئات القضائية

وزير العدل
وزير العدل

كشفت وزارة العدل في إحصائيّة تفاصيل الإنجازات التي حقّقتها الوزارة؛ لتوفير العدالة الناجزة في القضايا المنظورة أمام دوائرها المختلفة بمحافظات الجمهورية.

وكشفت الإحصائية «أن وزارة العدل، وهى تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية  تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بجميع الأطراف في هذه المنظومة فقد وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته وحرصت العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية، فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من 2020 النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها  منازعات قديمة وتكون هدفا للإنجاز  فكانت نتيجة ذلك ما يلي».

وعلى صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، ففيما يخص قضاء الأسرة  خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية  من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر، وفيما يخص الدعاوى المدنية  فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية  من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.

وأما بالنسبة لقضايا الجنح  المقيدة قبل عام 2020، فقد تم الفصل فيها جميعًا والرصيد صفر، وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 180 دعوى، والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل 2020 بلغ 2551 دعوى، أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعًا والرصيد صفر.

على صعيد محكمة النقض، فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020  تم الفصل فيها جميعًا والرصيد صفر، أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل 2020 فيتبقى منها 58 طعنًا، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى 2020 يبلغ المتبقي منها 7821.

وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها (2194) دعوى، وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى 8625دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020، وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى 2212  دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020.

ولم تكن هذه الأرقام لتتحقق  سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا.

وأما على صعيد عمل النيابات أمام النيابة العامة فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل 2020 بلغ 273 جناية و1505 جنحة، وأمام النيابة الإدارية  يتبقى فقط عدد 15 بلاغا محل تحقيق من قبل عام 2020.

وحتى يتبين حجم الإنجاز فهذه الأرقام هي بواقي الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية.

ولا يسعني أمام هذه الأرقام المشرفة إلا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.

وزارة العدل العدالة الناجزة تطوير شئون العدالة

مواد متعلقة

حصاد "العدل" لعام 2023.. سيارات متنقلة للتوثيق منطقة مؤمنة للمرأة ضحية العنف

حبس المتهم بتهديد ريهام سعيد بالقتل (إنفوجراف)

استعلم عن مخالفات المرور برقم السيارة

تأجيل محاكمة الداعشى المتهم بنحر عنق أمين شرطة بمركز شرطة شبين القناطر لـ28 يناير

قرار جمهورى بتعيين 332 نائبًا ومندوبًا بمجلس الدولة

نشرة الدستور| صعيدي يهدد ريهام سعيد.. وسقوط أخطر بؤرة إجرامية في الدقهلية

بعد قليل.. عقد أولى جلسات محاكمة المتهم بالتخطيط لقتل رجال الشرطة

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد تسلم الرئيس السيسى ولايته الجديدة

الأكثر قراءة

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

مقتل عضو كبير فى الحرس الثورى الإيرانى خلال غارة إسرائيلية

"فخر العرب".. انتشار تدوينات محمد صلاح يرد على انتقادات تجاهل غزة

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

أسعار الذهب اليوم عيار 18 وحقيقة وقف التداول عليه في سوق الصاغة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس