الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير وضبط 20 محضرا في حملات تفتيشية بديروط (صور)

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إننا نعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل العقبات وفقًا للإمكانات المتاحة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م.


وأوضح اللواء عصام سعد، أنه يتم شن حملات دورية لرفع وإزالة المرافق والتعدي على حرم الطريق والشوارع والميادين خاصة التي تتسبب في تعطيل المرور واختناقات مرورية، مشددا على ضرورة التصدي لانتشار الإشغالات والتعدي على الشوارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والعمل على منع انتشار الباعة الجائلين والتي تسبب إعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة بكافة الطرق الممكنة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على حرم الطريق.


الحملة استهدفت عددا من الشوارع


وأضاف محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه شن حملة لرفع الإشغالات والتفتيش على رخص المحلات التجارية بعدد من شوارع مدينة ديروط استهدفت شوارع (الجيش، والجمهورية، وسعد زغلول، وميدان الشهداء أمام النادى الرياضي) ما أسفر عن تحرير عدد ٢٠ محضر متنوع ما بين إشغال طريق وإعلان بدون ترخيص وإعلانات وإنذار محلات بدون ترخيص وبائع متجول.

IMG-20231225-WA0057
IMG-20231225-WA0057
IMG-20231225-WA0061
IMG-20231225-WA0061
IMG-20231225-WA0056
IMG-20231225-WA0056
IMG-20231225-WA0055
IMG-20231225-WA0055
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل العقبات وفقا للامكانات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرفع وإزالة المرافق والتعدي على حرم الطريق

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: انطلاق حملات مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وإزالة غير المرخص

محافظ أسيوط يبحث موقف مشروعات الرصف وصيانة الطرق ورفع كفاءة الشوارع بالمراكز والأحياء

معهد جنوب مصر للأورام يُنظم ورشة عمل متخصصة حول أساسيات قياس التدفق الخلوي

توجيهات عاجلة من مدير القمسيون الطبى العام بأسيوط

الأكثر قراءة

"فخر العرب".. انتشار تدوينات محمد صلاح ترد على انتقادات تجاهل غزة

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بحى الشجاعية

قرار من جهات التحقيق ضد إمبراطورة كباريهات الهرم

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين بيراميدز وفيوتشر في كأس السوبر المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس