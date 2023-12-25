تحرير وضبط 20 محضرا في حملات تفتيشية بديروط (صور)

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إننا نعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل العقبات وفقًا للإمكانات المتاحة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م.



وأوضح اللواء عصام سعد، أنه يتم شن حملات دورية لرفع وإزالة المرافق والتعدي على حرم الطريق والشوارع والميادين خاصة التي تتسبب في تعطيل المرور واختناقات مرورية، مشددا على ضرورة التصدي لانتشار الإشغالات والتعدي على الشوارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والعمل على منع انتشار الباعة الجائلين والتي تسبب إعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة بكافة الطرق الممكنة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على حرم الطريق.



الحملة استهدفت عددا من الشوارع



وأضاف محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه شن حملة لرفع الإشغالات والتفتيش على رخص المحلات التجارية بعدد من شوارع مدينة ديروط استهدفت شوارع (الجيش، والجمهورية، وسعد زغلول، وميدان الشهداء أمام النادى الرياضي) ما أسفر عن تحرير عدد ٢٠ محضر متنوع ما بين إشغال طريق وإعلان بدون ترخيص وإعلانات وإنذار محلات بدون ترخيص وبائع متجول.

IMG-20231225-WA0057

IMG-20231225-WA0061

IMG-20231225-WA0056