الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين بيراميدز وفيوتشر في كأس السوبر المصري

بيراميدز وفيوتشر
بيراميدز وفيوتشر

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز، التي تجمعهما ظهر اليوم، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا بالإمارات.

المباراة بدأت بشكل هادئ مع انحصار اللعب في وسط الملعب، دون خطورة حقيقية على كلا المرميين.

الدقيقة التاسعة، توقفت المباراة لإصابة محمد فاروق لاعب مودرن فيوتشر

الدقيقة الخامسة عشرة، حصل غنام محمد، لاعب مودرن فيوتشر، على بطاقة صفراء نتيجة عرقلة متعمدة للاعب بيراميدز، مهند لاشين.

الدقيقة الثامنة عشرة، توقف اللعب لإصابة محمد عبدالسلام، لاعب فيوتشر.

الدقيقة التاسعة عشرة، أجرى مودرن فيوتشر تبديلًا اضطراريًا بنزول محمد ربيعة، بدلًا من محمد عبدالسلام

الدقيقة 22، فرصة أولى محققة لبيراميدز، بعد هجمة مرتدة سريعة عن طريق مصطفى فتحي المنطلق من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء لكنه سدد بالنهاية كرة ضعيفة في أحضان الحارس محمود جنش.

الدقيقة 23، توقف اللعب مرة أخرى، لإصابة محمد فاروق لاعب مودرن فيوتشر.

الدقيقة 28، أجرى مودرن فيوتشر تبديلًا اضطراريًا ثانيا، بنزول بابا توندي بيلو بدلًا من محمد فاروق.

الدقيقة 31، محاولة عن طريق محمد الشيبي لاعب بيراميدز لاختراق منطقة جزاء مودرن فيوتشر من الجبهة اليمنى مستغلا تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب لكنه فقد الكرة تحت الضغط الدفاعي القوي.

الدقيقة 43، محاولة هجومية خطيرة لبيراميدز بتمريرة طولية من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها محمد حمدي برأسية مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ولم تسفر الدقائق المتبقية عن أي فرص للتهديف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

مودرن فيوتشر بيراميدز كأس السوبر المصري محمد فاروق الإمارات مصطفى فتحي

الأكثر قراءة

"فخر العرب".. انتشار تدوينات محمد صلاح ترد على انتقادات تجاهل غزة

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بحى الشجاعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

قرار من جهات التحقيق ضد إمبراطورة كباريهات الهرم

أتوبيس النصر للسيارات يبدأ العمل تجريبيًا في العاصمة الإدارية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس