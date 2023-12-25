الشوط الأول.. تعادل سلبي بين بيراميدز وفيوتشر في كأس السوبر المصري

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز، التي تجمعهما ظهر اليوم، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا بالإمارات.

المباراة بدأت بشكل هادئ مع انحصار اللعب في وسط الملعب، دون خطورة حقيقية على كلا المرميين.

الدقيقة التاسعة، توقفت المباراة لإصابة محمد فاروق لاعب مودرن فيوتشر

الدقيقة الخامسة عشرة، حصل غنام محمد، لاعب مودرن فيوتشر، على بطاقة صفراء نتيجة عرقلة متعمدة للاعب بيراميدز، مهند لاشين.

الدقيقة الثامنة عشرة، توقف اللعب لإصابة محمد عبدالسلام، لاعب فيوتشر.

الدقيقة التاسعة عشرة، أجرى مودرن فيوتشر تبديلًا اضطراريًا بنزول محمد ربيعة، بدلًا من محمد عبدالسلام

الدقيقة 22، فرصة أولى محققة لبيراميدز، بعد هجمة مرتدة سريعة عن طريق مصطفى فتحي المنطلق من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء لكنه سدد بالنهاية كرة ضعيفة في أحضان الحارس محمود جنش.

الدقيقة 23، توقف اللعب مرة أخرى، لإصابة محمد فاروق لاعب مودرن فيوتشر.

الدقيقة 28، أجرى مودرن فيوتشر تبديلًا اضطراريًا ثانيا، بنزول بابا توندي بيلو بدلًا من محمد فاروق.

الدقيقة 31، محاولة عن طريق محمد الشيبي لاعب بيراميدز لاختراق منطقة جزاء مودرن فيوتشر من الجبهة اليمنى مستغلا تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب لكنه فقد الكرة تحت الضغط الدفاعي القوي.

الدقيقة 43، محاولة هجومية خطيرة لبيراميدز بتمريرة طولية من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها محمد حمدي برأسية مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ولم تسفر الدقائق المتبقية عن أي فرص للتهديف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.