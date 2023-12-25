المجلس التنفيذي لقنا يوافق على المخطط التفصيلي لمركزى قفط وقوص

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد، وأنور ياسين مدير إدارة شئون المجالس، والقيادات التنفيذية.

ومن جانبه، قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المجلس وافق على إطلاق اسم الشهيد رمضان محمد الصادق، علي المدرسة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة فرشوط التعليمية، تقديرا لتضحياته في حماية مقدرات الوطن.

كما وافق المجلس على المخطط التفصيلي الخاص بمدينة قوص بإجمالي مساحة 1149.45 فدان ومدينة قفط بإجمالي مساحة 430 فدانا، وذلك تمهيدا لاعتمادهما من محافظ قنا بعد عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية لبدء التطبيق حتي يتم تمكين المواطنين التعامل على مناطق الامتداد العمراني وقيود الارتفاع وكذلك استكمال باقى المشروعات الواردة بالمخطط الاستراتيجي.

وأضاف عبد الباقي، أن المجلس وافق على تعديل جزء من المخطط التفصيلى لقرية الشيخية التابعة لمركز قفط، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعـة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الإلتزام بتطبيق الاشـتراطات البنائيـة والتخطيطيـة الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة، وأحكام القانون رقـم 119 لـسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد.