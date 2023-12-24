نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بمقر وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، سير العمل بمقر وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة الكائن بشارع حى المصالح بمدينة قنا، والتي تختص بمتابعة منظومة حصر أصول أملاك الدولة وعمل المنظومة الإلكترونية لحصر تلك الأصول وإنهاء إجراءات وطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى التي تقدم بها المواطنون.

واستمع نائب المحافظ، لشرحٍ يوضح كيفية العمل بالمنظومة الإلكترونية والذي يهدف إلى حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مرحلة الحصر وإعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بمحافظة قنا، مع توفير الإحداثيات الدقيقة لكل قطعة أرض أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه بدأ اليوم العمل بإدخال البيانات والمستندات الخاصة بأصول أملاك الدولة لميكنتها وحفاظًا عليها من التلاعب عليها، بالإضافة إلى مراجعة البيانات عن طريق الاستعانة بمراجعين من محافظة قنا.

وأكد نائب محافظ قنا، أن حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ عليها وسهولة توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية مستقبلا، واستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، تنفيذا لرؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة، موّجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال بتلك المنظومة وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة ورفع معدلات الأداء، فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.