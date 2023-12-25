الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع درجة الاستعداد لاحتفالات عيد القيامة المجيد بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلنت محافظة الغربية، رفع درجة الاستعداد لاحتفالات عيد القيامة المجيد، حيث تضافرت كافة الجهود في مديريات الخدمات، بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية، وتم التركيز بشكل خاص على تكثيف أعمال النظافة في المدن والمراكز والقرى، وخاصة في محيط الكنائس، استعدادًا للاحتفال بعيد القيامة المجيد.

ووجه طارق رحمي، محافظ الغربية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري طوال فترة العيد. كما وجه بدهان البلدورات وأعمدة الإنارة، وقص وتهذيب الأشجار في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، وتأتي هذه الإجراءات بهدف ضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتأمينها.

وأشار محافظ الغربية، إلى ضرورة تواجد رؤساء الأحياء ونوابهم في الشارع بشكل مستمر، والتنسيق الكامل والمستمر مع الأجهزة الأمنية لضمان الأمن والنظام خلال فترة العيد، ومنع الأجازات للقيادات وتفعيل نظام الورديات وإعتبار هذه الأيام أيام طوارئ، وتشكيل غرف عمليات في كل حي ومجلس قروي ومجلس، علي أن يكون التواصل بشكل مستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة. 

تكثيف أعمال النظافة في حي ثان طنطا بشكل خاص

وفي السياق ذاته، تم تكثيف أعمال النظافة في حي ثان طنطا بشكل خاص، حيث تم غسيل الأرصفة ومراجعة أعمدة الإنارة في محيط الكنائس، تم أيضًا تزيين الحدائق ورفع كافة الإشغالات من محيط الكنائس، بهدف توفير بيئة جميلة ومرتبة للاحتفالات العامة.

وكذلك في حي أول طنطا، حيث قام عمال الحي، بحملة نظافة شملت غسيل الأرصفة وقام قسم الكهرباء والإنارة بمراجعة أعمدة الإنارة في محيط الكنائس، ورفع كافة الإشغالات من محيط الكنائس، ومتابعة الأعمال بشكل دوري.

وأكد الدكتور احمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن هذه الجهود الحثيثة التي تبذل في محافظة الغربية، تعكس تفاني السلطات المحلية والجهات المعنية في توفير بيئة خصبة نظيفة وآمنة للاحتفال بعيد القيامة المجيد، كما تؤكد التدابير الأمنية اللازمة على التزام السلطات بحفظ النظام وضمان سلامة المواطنين والمنشآت الدينية.

الغربية تستعد لاستقبال عيد القيامة المجيد بإجراءات أمنية وإعداد نظافة مكثفة حيث تضافرت كافة الجهود تكثيف أعمال النظافة رفع المخلفات والإشغالات طارق رحمي محافظ الغربية أيام طوارئ وتشكيل غرف عمليات

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