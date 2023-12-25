الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل جلسة استئناف وفاة الطفل أيوب في الإسكندرية للنطق بالحكم

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة مستأنف الرمل أول بالإسكندرية، اليوم، تأجيل جلسة الاستئناف في واقعة وفاة الطفل أيوب والتي تحمل رقم 14971 سنة 2023، بتهمة الإهمال الطبي، الي جلسة 29 يناير المقبل للحكم.

بلاغ بوفاة طفل نتيجة الإهمال الطبي 
ترجع أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل، بورود بلاغ من والد الطفل  يفيد بوفاة نجله نتيجة إهمال طبي داخل أحد المراكز الطبية.

وقالت الأسرة في بلاغها إلى أن الطفل كان يعاني من سعال دور برد شديد، وأنه تم توقيع الكشف عليه بأحد المراكز الطبية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود ما يعيق دخول الهواء إلى مجرى الرئة اليسرى، واشتباه الطبيب في وجود مشاكل في التنفس وطالب بإجراء عدد من الأشعة.

كانت محكمة جنح أول الرمل، المنعقدة بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، قضت ببراءة طبيب التخدير في القضية رقم 23739 لسنة 2022 جنح الرمل أول بتهمة الإهمال طبي، في وفاة الطفل أيوب.

تأجيل جلسة الاستئناف أيوب النطق بالحكم بالاسكندرية

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