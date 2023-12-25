الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواعيد قطع المياه والكهرباء ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه عن مدينة الفشن وقرى الفنت وتوابعهما، غدًا الثلاثاء من الساعة 2  ظهرًا وحتى 10 مساءً " ولمدة  8 ساعات، للقيام بأعمال صيانة محطة الفشن الجديدة بالقضابي.
         
وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

كما أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، فصل التيار الكهربائي، عن عدد من المناطق والأحياء والشوارع بمدينة بني سويف، تشمل ( القنادلة، نادي الطلائع، برج رنين،برج وجدي جروب، طريق السادات، حديقة النيل، النيابة الإدارية، خلف مصنع الثلج)وذلك اعتبارًا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهرًا، لصيانة مغذي مصنع الثلج.

ويتقدًم القطاع اعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي،مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

وفي سياق آخر، شهد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن بالتعاون مع البنك الزراعي المصري لتجهيز العرائس الأولى بالرعاية،وذلك بمجمع الدفاع الاجتماعي  ببني سويف شرق النيل.

وهنأ المحافظ العرائس المستفيدات من المبادرة التي ينظمها البنك الزراعي المصري بالتعاون والتنسيق مع التضامن، والتي شملت تجهيز 30 من العرائس الأولى بالرعاية، ودعمهن بأجهزة منزلية  لتجهيز بيت الزوجية والتي تتضمن"غسالة فوال أوتوماتيك وثلاجة وبوتاجاز " بجانب بعض المساعدات الأخرى، والتي يقوم البنك بتوفيرها، تحت إشراف التضامن وبحسب قاعدة البيانات الخاصة بالفئات المستحقة والمُسجلة لدى التضامن.

بني سويف الكهرباء المياه الفشن شوارع مصالح حكومية

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