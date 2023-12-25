الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتفقد معهد الأورام بمدينة دمنهور

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكدت الدكتورة  نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بقطاع الصحة وتسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية وأفضل الخدمات العلاجية للمرضى والمترددين على المستشفيات؛ من خلال أحدث النظم والتقنيات العالمية وكذا المتابعة الدورية وتحديد الاحتياجات الملحة والأجهزة الطبية اللازمة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم لمعهد الأورام بدمنهور يرافقها الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتور رجب شريف  مدير المعهد، حيث تفقدت نائب محافظ البحيرة جهاز علاج اشعاعي جديد سيتم تشغيله الشهر القادم وأستمعت الى شرح تفصيلى حول أهمية الجهاز ودوره فى خدمة المرضى.

 كما تفقدت قسم الأطفال بالمعهد والمكون من 4 غرف سعة 12 سرير والذي يعد أول منشأة صحية بمحافظة البحيرة تقدم خدماتها للأطفال مرضى السرطان لخدمة أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة.
 

وأشار الدكتور رجب شريف، إلى توفير نخبة من الاستشاريين والاخصائيين ذوى الخبرة فى مجال علاج اورام الأطفال وذلك بالتعاون مع المعهد القومى للأورام بالقاهرة ومستشفى برج العرب لعلاج أورام الأطفال بالإضافة لتوفر طاقم تمريض واشراف ذوى خبرة ومهارة عالية للتعامل مع الأطفال مع الحرص على تقديم الدعم النفسى للطفل وذويه.

 خطة تطوير شاملة

كما أكدت الدكتورة  نهال بلبع، على استمرار العمل من أجل تحقيق خطة التطوير الشامله بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والهيئات والأجهزة التنفيذية؛ للارتقاء بالمنظومة الصحية وتأسيس نظام صحي قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات.

البحيرة معهد الاورام معهد اورام البحيرة دمنهور نهال بلبع

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