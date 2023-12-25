رئيس الشيوخ يحيل طلبى مناقشة حول ملف الثروة السمكية للجان النوعية

قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبي المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة للتعامل مع ملف الثروة السمكية، للجنة الزراعة بالمجلس لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما لعرضه على المجلس.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أكد أن الأسماك من مصدر البروتين الآمن والصحي، وبه العديد من الامتيازات التي لا تقارن بمصادر البروتين الأخرى، مشيرًا إلى أن الثروة السمكية هي الأفضل في الإنتاج لتراجع تكلفة إنتاجها.

وأشار إلى إنتاج ما يفوق 2 مليون طن أسماك سنويًا، 80% منها استزراع سمكي، والباقي من المصايد الطبيعية.

ولفت إلى أن المصايد الطبيعية عن طريق البحرين الأحمر والأبيض والنيل و9 بحيرات، مبررًا تراجع الإنتاج بسبب أن موقع مصر في نهاية مصب البحر، فضلًا عن مشكلات متعلقة بتكاليف الصيد.

وأعلن رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن أن الإنتاج يمثل اكتفاءً ذاتيًا بنحو 85% من الاحتياجات السنوية.