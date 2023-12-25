بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلسته العامة ملف الثروة السمكية، وذلك في ضوء طلبي المناقشة المقدمين من النائبة الدكتورة هالة كمال والنائب محمد صبرى أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لا سيما أنه يمثل غذاءً للطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر.

وذكر طلب المناقشة المقدم من النائبة هالة كمال الذى سيناقش اليوم، أن الثروة السمكية فى مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومى، فضلا عن مصدر من مصادر البروتين الآمن الذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمى صناعات أخرى بجانبه.

وأشار طلب المناقشة إلى أن مصر تستهلك نحو 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، منها واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية.

وطالبت النائبة هالة كمال بالاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد فى المصائد الطبيعية، والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطى والبورى دون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك، مشددة على دور وزارة التموين فى الرقابة على الأسعار.

كما تضمن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم أن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الحيوية المهمة فى مصر، حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل، كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية، رغم طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك.