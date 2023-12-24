الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على أن يعود المجلس للانعقاد، غدًا الإثنين، لمواصلة مناقشة المدرج على جدول الأعمال.

وقبيل رفع الجلسة، أعلن رئيس الشيوخ، عن إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناقشات وتعقيب رئيس الهيئة، إلى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومكتب لجنة الشئون المالية لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن التوصيات الصادرة عن المجلس لا بد أن تتوقف كثيرًا أمام إعادة النظر في مسألة الحوافز والتعديل التشريعي المقترح المطلوب حول أي صيغ قانونية ولوائح تحقق تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية.

مكافحة السلبيات

وتابع رئيس مجلس الشيوخ بالقول: "هناك اتفاق ما بين القائم على هذا الأمر وبين أعضاء الشيوخ، حول مكافحة السلبيات التي قد تعطل العمل في واحدة من المناطق المهمة الصناعية والاقتصادية، خلال أكثر الفترات المهمة في التاريخ المصري، لا نريد إعاقة العمل في هذه الفترة التي نحتاج لإنعاش الوضع الاقتصادي في الدولة المصرية.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن هناك قصورًا في الجانب التشريعي يمكن أن يتم التطرق إليه، وهناك جوانب أخرى على أرض الواقع تحتاج إلى حلول ناجحة، وأشعر بسعادة أن هناك رغبة حقيقية في دفع الأمور الخاصة بها دون حرج، ويمكن أن نبادر كمجالس تشريعية للمساعدة في تحسن دورة العمل بالمناطق الصناعية والاقتصادية.

وواصل بالقول: "لا توجد هناك رفاهية عدم حل أي معضلات في المناطق الاقتصادية والصناعية، وندعو الحكومة لسرعة التحرك العاجل لإزالة المعوقات أمام المناطق الاقتصادية، حتى لا تكون عائقًا أمام عمل هيئات هامة في تلك الفترة".

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ رئيس الشيوخ المناطق الصناعية المنطقة الاقتصادية قناة السويس

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