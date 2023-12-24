رئيس "الشيوخ" يحيل طلب مناقشة عامة حول "اقتصادية قناة السويس" للجان المجلس

قرر المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناقشات وتعقيب رئيس الهيئة، إلى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومكتب لجنة الشئون المالية لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

الحاجة لقانون مرن يساعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجذب الاستثمارات

من جهته أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هناك حاجة لقانون مرن يساعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى جذب الاستثمارات، موضحًا هذا القانون سوف يحقق فارقًا واضحًا فى الجولات الترويجية التى تنفذها المنطقة بدول العالم.

المعوقات التى تواجه المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

وكشف وليد جمال الدين، عن المعوقات التى تواجه المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، في جذب الاستثمارات، وبينها بعض الإجراءات الضريبية، والحوافز التى تشجع المستثمرين.

وأوضح، أن المنطقة تستهدف التوسع فى استثمارات الهيدروجين الأخضر، وتحدد دول بعينها فى الترويج لتلك الاستثمارات.

فيما دعا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى أهمية إعادة النظر في الحوافز من خلال التعديلات التشريعية بما يحقق تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية بقناة السويس.

وطالب رئيس مجلس الشيوخ، بأهمية العمل على مواجهة السلبيات التي قد تعطل العمل في واحدة من المناطق المهمة الصناعية والاقتصادية، قائلًا: نحتاج لإنعاش الوضع الاقتصادي في للدولة.

ولفت "عبدالرازق"، إلى أن هناك قصورًا في الجانب التشريعي يمكن أن يتم التطرق إليه، وهناك بعض الأمور التي تحتاج إلى حلول.

وأوضح أن المجالس التشريعية من الممكن أن تبادر للمساعدة في تحسين دورة العمل بالمناطق الصناعية والاقتصادية، متابعًا ليس لدينا أي رفاهية في حل أي مشكلات.